Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

07 сентября 2023, 09:23
Фото: iStock/Ton Khivintsev

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону в районе падения украинского беспилотного летательного аппарата местными властями введён режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что местным жителям предложили размещение в маневренном фонде. В настоящее время проводятся мероприятия по оценке нанесенного ущерба. Голубев подчеркнул, что всем людям, чье имущество пострадало в результате ЧП будут выплачены соответствующие компенсации.


Напомним, в ночь на четверг в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). По словам Голубева, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону жителям пострадавших от атаки БПЛА домов предложат жилье

Минобороны: Над Московской и Ростовской областями сбиты три БПЛА

Минобороны РФ: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА
#выплаты
#питание
#бпла
#человек
#чс
#telegram
#режим
Читайте нас в
Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку
07 сентября 2023, 09:38

Фото: iStock/Yingko

Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру.
По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Всего он должен был получить 30 млн рублей за то, что предоставит в пользу женщины участок земли под Лобней в Московской области, находящийся в собственности Минобороны РФ.

Изначально следы привели к генералу Беляцкому, который сдал своего подельника. Однако Огиенко вину свою не признает и отказался давать показания. Несмотря на это, следствие доказало его причастность к преступлению. Если суд признает его виновным, генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников

В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»

У бывшего заммэра Сочи изъяли недвижимость на 192 млн рублей
#суд
#минобороны рф
#участок
#женщины
#следствие
#пво
Читайте нас в
Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе
07 сентября 2023, 09:01

Фото: Telegram-канал главы г. о. Раменского Н. Ханина

В четверг, 7 сентября, в подмосковном Раменском силами РЭБ был подавлен украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. В результате падения обломков БПЛА выбило окна в пяти квартирах многоэтажного дома на Десантной улице, пострадали четыре машины. Об этом рассказал глава городского округа Николай Ханин.
«Сегодня в 3:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», - написал Ханин в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что сотрудники оперативных служб округа проводят осмотр поврежденного дома, а также дома 7, 8,9 по ул. Лучистой. Выясняется, нет ли там повреждений. Глава муниципалитета подчеркнул, что среди мирного населения при взрыве беспилотника никто не пострадал.

Ханин отметил, что людям, чье имущество пострадало при ЧП будет выплачена компенсация или проведены ремонтные работы за счет муниципалитета. Каждый житель сможет выбрать формат самостоятельно. Глава Раменского лично возглавил работу штаба по данному вопросу.

Читайте также:
Собянин: В Раменском сбит беспилотник

В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА

Минобороны: Над Московской и Ростовской областями сбиты три БПЛА
#имущество
#беспилотник
#чп
#взрыв
#компенсация
#дома
Читайте нас в
В Туве пропала двухгодовалая девочка
МЧС: В Туве пропала двухгодовалая девочка
07 сентября 2023, 06:55

Фото: Фотобанк Московской области

Спасатели разыскивают двухгодовалую девочку, которая в среду вечером, 6 сентября, покинула чабанскую стоянку и исчезла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
«В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали», — проинформировали экстренные службы.

В настоящее время девочку разыскивают 57 человек и 15 единиц техники, включая полицейских и сотрудников администрации. Также в поисках принимают участия родственники ребенка.

Читайте также:

В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

#поиски
#человек
#мужчина
#девочка
#мчс
Читайте нас в
Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник
07 сентября 2023, 05:53

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Брянской области пресечена попытка атаки украинским БПЛА. Об это губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Информация о разрушениях также отсутствует. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.

Читайте также:

В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА

В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров

Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

#бпла
#происшествия
#информация
#пво
Читайте нас в
В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
07 сентября 2023, 04:54

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Раменском перекрыто движение по Десантной улице. Ранее там упал украинский беспилотник, пишет Mash.
В настоящее время место происшествия обследуют специалисты, также изучают обломки беспилотника.



Читайте также:

Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео

В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров

#движение
#беспилотник
#бпла
#специалисты
#происшествия
#пво
#подмосковье
Читайте нас в
В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
МЧС: В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
07 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/designbydx

В Алданском районе семь грузовых вагонов сошлис рельсов, по предварительной информации никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
«Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время к месту инцидента выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, туда также направили из Алдана аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой.

«В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием», — добавили в МЧС.

Читайте также:

В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

#поезд
#мчс
#информация
#якутия
Читайте нас в
В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров
07 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/O_Lypa

В деревне Картино Московской области вспыхнул пожар в здании склада. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.
«Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Угроза перекидывания огня на соседние строения также отсутствует.

На месте происшествия работают 78 человек, в тушении возгорания задействованы 26 единиц техники.

Читайте также:

МЧС: в Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых

Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе

#ленинский городской округ
#пожар
#склад
#мчс
#московская область
Читайте нас в
В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения
07 сентября 2023, 03:53

Фото: Фотобанк Московской области

В Новосибирске десятилетний мальчик, которого госпитализировали с отравлением, впал в кому и полностью лишился зрения. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца ребенка.
Он рассказал, что когда ребенку стало плохо, на дом приехал участковый педиатр. Он посчитал, что мальчик отравился и назначил ему лечение, однако оно не помогало. Спустя время родители вызвали скорую помощь и пациента госпитализировали. Проведенный медиками анализ показал, что уровень сахара в крови превышает норму в пять раз, а на следующий день ребенок впал в кому.

«Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается. Что наша семья чувствовала в тот момент, не передать словами: мы обратились за помощью к другим врачам, они посмотрели снимки сына. Вывод был другой: это не рак, у сына на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга», — цитирует издание слова отца.

Другой врач позднее также подтвердил, что пациент на фоне диабета первого типа перенес отек мозга. Из-за этого его перевели в другую больницу, где имеется о необходимое оборудование.

Мальчик начал приходить в себя спустя 20 дней, но ему пришлось заново учиться ходить, разговаривать и принимать пищу. При этом зрение так и не вернулось. Семья школьника подала гражданский иск и обратилась в страховую компанию.

Читайте также:

Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в Сеть

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

#ребёнок
#помощь
#пациент
#зрение
#семья
#лечение
#родители
#врач
#мальчик
Читайте нас в
Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео
Baza: В Ростове-на-Дону прогремел взрыв
07 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону неподалеку от штаба ЮВО произошел взрыв. Момент взрыва попал на видео очевидцев, его публикует Телеграм-канал Baza.



По информации канала, горит автомобиль. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

Читайте также:

В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы

Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в сеть

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

#автомобиль
#видео
#взрыв
Читайте нас в
Достижения.рф