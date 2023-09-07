Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

В четверг, 7 сентября, в подмосковном Раменском силами РЭБ был подавлен украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. В результате падения обломков БПЛА выбило окна в пяти квартирах многоэтажного дома на Десантной улице, пострадали четыре машины. Об этом рассказал глава городского округа Николай Ханин.