Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

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В Ростове-на-Дону в районе падения украинского беспилотного летательного аппарата местными властями введён режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
При этом он уточнил, что местным жителям предложили размещение в маневренном фонде. В настоящее время проводятся мероприятия по оценке нанесенного ущерба. Голубев подчеркнул, что всем людям, чье имущество пострадало в результате ЧП будут выплачены соответствующие компенсации.
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Элина Позднякова