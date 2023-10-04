Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины

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Очевидцы рассказали об обнаженной женщине, которая выкатилась на дорогу Екатеринбурга, передает E1.RU.
Инцидент произошел 4 октября на улице Щербакова.
Очевидцы происшествия позвонили в полицию, на место приехал патруль. Женщину удалили с проезжей части и передали медицинским работникам.
Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, поэтому её госпитализировали в психиатрическое учреждение.
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«Сегодня такая ситуация произошла с моим знакомым, на видеорегистратор сняли: женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», - рассказала изданию жительница Екатеринбурга.
Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, поэтому её госпитализировали в психиатрическое учреждение.
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Евгения Парфентьева