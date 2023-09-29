Голую мертвую женщину нашли у церкви в Ленинградской области

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Неподалеку от храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино Ленинградской области была обнаружена обнаженная мертвая женщина. На вид усопшей около 45 лет.
Полиция с кинологами и собаками отправились на поиски тележки и вскоре нашли ее около строительной бытовки в нескольких десятках метров от места обнаружения тела. В ней были обнаружены женские волосы. В вагончике правоохранители застали двоих нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана. Обоих доставили в отдел полиции. Предварительный осмотр бытовки не выявил следов борьбы и женских вещей. Следователи устанавливают личность покойной и обстоятельства происшедшего.
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