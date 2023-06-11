Горит здание бывшего СИЗО «Кресты» в центре Петербурга

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Известно, что возгорание произошло на Арсенальной набережной, 7.
«В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.метров», — говорится в материале источника.
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее «Царьград» сообщал о происшествии, связанном с двумя гражданами из стран Центральной Азии в саратовском Энгельсе.
Кроме того, известно, что у 39-летнего жителя Череповца обнаружили 440 канистр с наркотиками и ещё около 236 кг ингредиентов для варки. Уже подтверждено, что в канистрах находились запрещённые вещества.