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Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП с рейсовым автобусом в Березовском, в результате которого пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, 15 сентября в городе Березовский грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых дети.
В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров. Двоим пострадавшим - женщине 1961 года рождения и четырехлетней девочке, оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Позже, в больницу самостоятельно обратилась 17-летняя девушка, пострадавшая в этом же ДТП. У нее диагностировали ЗЧМТ, компрессионный перелом позвоночника ушибы тела.
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В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров. Двоим пострадавшим - женщине 1961 года рождения и четырехлетней девочке, оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, устанавливают личности участников, очевидцев. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку», - прокомментировали ситуацию в сообщении.
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Евгения Парфентьева