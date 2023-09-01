Гость застрелил жениха на свадьбе

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov
По информации Emirates 24/7, инцидент со стрельбой на свадьбе в Иордании привел к гибели молодого жениха.
Трагедия разыгралась в конце августа в провинции Маан на юге страны. Хамза Аль-Фанатесса, двадцатилетний жених, стал жертвой случайной пули, пущенной одним из приглашенных гостей. Получив ранение в область груди, молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где позднее и скончался.
Управление общественной безопасности Иордании осудило данный инцидент и заверило, что стрелка будут привлекут к юридической ответственности. Власти также призвали граждан страны прекратить «безрассудные практики» стрельбы во время свадебных торжеств.
Этот случай вызвал общественное возмущение в Иордании, где случаи стрельбы на свадьбах стали серьезной проблемой.
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Управление общественной безопасности Иордании осудило данный инцидент и заверило, что стрелка будут привлекут к юридической ответственности. Власти также призвали граждан страны прекратить «безрассудные практики» стрельбы во время свадебных торжеств.
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Артем Кузьмин