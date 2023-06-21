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В Иркутске загорелся гостевой дом, площадь возгорания составила уже 200 квадратных метров
Гостевой дом загорелся в центре Иркутска, предаёт Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что в Иркутске загорелось деревянное здание на улице Тимирязева. Площадь возгорания составила уже 200 квадратных метров. На месте происшествия работают шесть пожарных расчётов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания проводки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что в Иркутске загорелось деревянное здание на улице Тимирязева. Площадь возгорания составила уже 200 квадратных метров. На месте происшествия работают шесть пожарных расчётов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания проводки.
«Тушение осложняет плотная застройка», — говорится в сообщении.Семнадцать человек, находившихся в здании, эвакуировались сами. Никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная