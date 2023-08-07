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Гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, специалисты забрали на экспертизу продукт, который ели все отравившиеся — это салат цезарь из местного ресторана.
Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести.
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Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
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Екатерина Коршунова