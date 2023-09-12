Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК

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Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.
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