Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль

В ночь на 3 октября в британском графстве Оксфордшир прогремел мощный взрыв. Очевидцы запечатлели на телефоны вспышку, напоминающую ядерный гриб. На опубликованных кадрах видно, как тёмное небо на несколько секунд озаряет огненный шар, пишет The Mirror.