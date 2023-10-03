Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль

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Член Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяр стал жертвой нападения со стороны грабителей неподалеку от Капитолия. Неизвестные угрожали политику и похитили его автомобиль, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информацию полиции.
На данный момент известно, что сам Куэльяр не пострадал. Политик пока не прокомментировал произошедшее.
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