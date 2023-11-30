Гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Мужчина задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае.
Baza сообщает, что, по версии следствия, мужчина пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Возгорание в отделе полиции в Апшеронске случилось утром 21 ноября.
Примерно в 10 утра 68-летний гражданин Таджикистана зашёл в отдел полиции, облил растворителем архивные дела, а потом поджёг их. Огонь быстро потушили, но одному из полицейских потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался старший оперативный дежурный. Он отравился продуктами горения.
Следователи выяснили, что целью мужчины была глава отдела миграции Нелли Евсюкова. Мотивы выясняются.
Последний раз гражданин Таджикистана обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение урегулировали как «лицо без гражданства». После этого с заявлением о выдаче разрешения мигрант в полицию не обращался.
Возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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Примерно в 10 утра 68-летний гражданин Таджикистана зашёл в отдел полиции, облил растворителем архивные дела, а потом поджёг их. Огонь быстро потушили, но одному из полицейских потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался старший оперативный дежурный. Он отравился продуктами горения.
Последний раз гражданин Таджикистана обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение урегулировали как «лицо без гражданства». После этого с заявлением о выдаче разрешения мигрант в полицию не обращался.
Возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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Мария Фирсова