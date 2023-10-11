Грете Тунберг снова выписали штраф за неповиновение требованиям полиции

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
Шведский суд вновь назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф за неповиновение требованиям полиции во время протестной акции в июле этого года. Об этом сообщает издание The Accociated Press.
Уточняется, что окружной суд города Мальмё приговорил Тунберг к выплате штрафа в размере 206 долларов.
Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.
По её словам, требованием был запрет на использование природного топлива, поскольку это влечёт за собой климатический кризис.
Ранее сообщалось, что за участие в демонстрации, перегородившей проезжую часть, Грете Тунберг грозит тюремный срок продолжительностью до шести месяцев. Однако ей удалось избежать его.
Читайте также:
Грета Тунберг избежала тюремного заключения
Тунберг станет почетным доктором факультета теологии Университета Хельсинки
Экоактивисты залили краской Бранденбургские ворота в Берлине
Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.
Ранее сообщалось, что за участие в демонстрации, перегородившей проезжую часть, Грете Тунберг грозит тюремный срок продолжительностью до шести месяцев. Однако ей удалось избежать его.
Читайте также:
Грета Тунберг избежала тюремного заключения
Тунберг станет почетным доктором факультета теологии Университета Хельсинки
Экоактивисты залили краской Бранденбургские ворота в Берлине
Анастасия Чинкова