Грибники нашли воронку от взрыва и труп мужчины в Ленинградской области

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В окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.
В нескольких метрах от тела была большая воронка радиусом около десяти метров, явно оставленная взрывом. Это подтверждалось также посеченными осколками листьями и ветками на деревьях вокруг. Тело погибшего доставлено в морг, где будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти.
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Александр Бойцов