Группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной

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Группа из 35 человек незаконно пробралась в здание на Котельнической набережной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Отмечается, что два человека упали с третьего этажа. У одного перелом ног, у второго сильные ушибы. Их госпитализировали.
Сообщается, что задержаны 14 из 35 злоумышленников. Оставшиеся закрылись в лифтовом техническом помещении и обесточили лифты. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы нарушителей.
Напомним, ранее 31-летний мужчина забрался на крышу многоэтажки в неадекватном состоянии в Саратове. Он погиб, пытаясь сбежать от спасателей по проводам электропередачи.
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Сообщается, что задержаны 14 из 35 злоумышленников. Оставшиеся закрылись в лифтовом техническом помещении и обесточили лифты. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы нарушителей.
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Екатерина Коршунова