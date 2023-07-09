Группа из четырех альпинистов застряла на Эльбрусе из-за погодных условий

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Четыре альпиниста запросили помощь на Эльбрусе из-за погодных условий. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.
На помощь альпинистам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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