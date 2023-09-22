Группу диверсантов ищут в селе Горналь Курской области

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В селе Горналь Курской области разыскивают группу украинских диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канала Mash. По информации канала, диверсионно-разведывательная группа из четырех человек недавно была замечена местными жителями.
Ранее региональные власти сообщали, что ВСУ нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате обстрела украинскими формированиями мирного населения пострадало 9 человек, один погиб. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинская помощь.
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Алина Юрчак