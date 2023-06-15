Грузинского миллиардера Псутури арестовали в Петербурге из-за мошенничества

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Мужчину обвиняют в организации махинаций с недвижимостью. В частности, Псутури по поддельным документам пытался продать квартиру и машино-место на Пионерской улице. Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Во время допроса мужчина отказал признавать вину.
«Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют», — добавил обвиняемый в разговоре с судьёй.
Ранее сообщалось, что на два месяца арестован гражданин Украины, обвиняемый по делу о шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.