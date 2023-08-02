Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

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Два человека погибли в аварии на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил иномарку. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Чайковский. Водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
В результате ДТП кузов легкового автомобиля был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
На данный момент по факту инцидента проводится проверка.
Напомним, ранее в Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована.
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В результате ДТП кузов легкового автомобиля был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
Напомним, ранее в Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована.
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Екатерина Коршунова