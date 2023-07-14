Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай

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Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Горном Алтае, передает РИА Новости.
Отмечается, что восемь человек пострадали. По факту происшествия сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку.
По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы, который управлял грузовым автомобилем, превысил безопасную скорость движения. По этой причине водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание грузовика в кювет.
В результате инцидента десять человек госпитализированы, в их числе ребенок.
Отмечается, что у пострадавших имеются травмы легкой и средней тяжести, переломы и ушибы. Находившийся в грузовике ребенок не пострадал.
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По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы, который управлял грузовым автомобилем, превысил безопасную скорость движения. По этой причине водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание грузовика в кювет.
Отмечается, что у пострадавших имеются травмы легкой и средней тяжести, переломы и ушибы. Находившийся в грузовике ребенок не пострадал.
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Екатерина Коршунова