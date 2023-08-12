Грузовик с живыми раками перевернулся в результате аварии в Геленджике

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На трассе М-4 «Дон» в Геленджике грузовик, перевозящий живых раков, попал в дорожно-транспортное происшествие и перевернулся. После аварии членистоногие быстро расползлись по всей проезжей части.
Водитель грузовика получил травмы. На месте работает дорожная полиция, пытаясь найти свидетелей столкновения и выяснить все детали и подробности происшествия. Будет ли кто-то ловить и собирать расползающихся членистоногих, пока остается неизвестным.
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Александр Бойцов