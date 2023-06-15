Грузовик загорелся на МКАД в районе развязки с Калужским шоссе

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Уточняется, что происшествие произошло рано утром в четверг, 15 июня. На место ДТП сразу выехали экстренные службы. После аварии движение на данном участке дороге было затруднено.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.