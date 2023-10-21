ГУ МВД МО: На трассе в Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек

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Один грузовой и шесть легковых автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье, есть пострадавший Об этом сообщил Telegram-канал «ТАСС Москва» cо ссылкой на Главное управлением МВД по Московской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в подмосковном главке.Как уточняет информагентство, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:15 мск на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данного инцидента.
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