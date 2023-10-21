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ГУ МВД МО: На трассе в Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек

21 октября 2023, 06:33
Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Один грузовой и шесть легковых автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье, есть пострадавший Об этом сообщил Telegram-канал «ТАСС Москва» cо ссылкой на Главное управлением МВД по Московской области.

«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в подмосковном главке.

Как уточняет информагентство, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:15 мск на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данного инцидента.

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#московская область
#трасса
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В Иваново мужчина во время секса случайно задушил свою 83-летнюю партнёршу
21 октября 2023, 04:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Районный суд города Иваново назначил полтора года исправительных работ местному жителю, который во время секса случайно задушил свою 83-летнюю подругу. Об этом в социальных сетях сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Согласно сообщению судей, весной 2023 года пара решила после совместного распития спиртного вступить в половое сношение. В процессе 57-летний мужчина решил применить к своей 83-летней партнёрше эротическое удушение, «сдавив шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха». Однако при этом он, видимо, перестарался с элементами БДСМ, в результате чего потерпевшая скончалась.

В итоге суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев исправительных работ плюс удержание в доход государства 10 процентов заработной платы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

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#суд
#секс
#смерть
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Маргарита Симоньян: у оператора RT в Газе погибли 12 членов семьи
21 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Оператор российского телеканала RT Халед Эльдерра потерял cразу 12 членов семьи в результате израильских обстрелов сектора Газа. Об этом в своём личном Telegram-канале сообщила главный редактор RT и медиакомпании «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки (трех и пяти лет) остались без отца», — написала она, выразив соболезнования как самому оператору, так и всем его родственникам.

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, сообщили ранее российские дипломаты. В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


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#гибель
#семья
#сектор газа
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ХАМАС устроило массированный обстрел Ашкелона
21 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/Thomas_Ragina

Со стороны сектора Газа по Ашкелону в Израиле движением ХАМАС были выпущены десятки ракет. Об этом сообщает издание Readovka.
«Железный купол» не смог перехватить все, в результате чего в городе прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о попаданиях как минимум в несколько жилых домов и автомобили.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра считает, что идея ХАМАСа состоит в переходе к еще большей эскалации конфликта, а затем выдать «смертельный сюрприз» для армии Израиля.

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#израиль
#хамас
#обстрел
#война
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В Черустях вытащили из грязи спешившую к пациенту скорую помощь
20 октября 2023, 22:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вытащили застрявшую на размокшей от дождя дороге машину скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл в посёлке Черусти Шатурского городского округа. Автомобиль медиков застрял на пути к больному. Самостоятельно вывести его на твёрдое место водитель не смог. 
 
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы закрепили на автоцистерне буксировочный трос и вытащили транспортное средство из грязевого плена на асфальт. После этого скорая благополучно добралась по объездной дороге до пациента.
 
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#подмосковье
#московская область
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Российский транспортный самолет Ил-76МД загорелся на военном аэродроме в Душанбе
20 октября 2023, 22:37

Фото: iStock/Kesu01

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября. 

При разгоне на взлетно-посадочной полосе у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и полностью сгорел. 

На борту находился экипаж в составе восьми человек, никто из них не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются. 

20 октября направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал.

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#пожар
#самолет
#аэродром
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На Кубани наказали сотрудников спецшколы, в которой ребенок потерял селезёнку
20 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/Rawf8

В Краснодарском крае шесть сотрудников спецшколы получили дисциплинарные взыскания, после того их ученик потерял селезенку в драке, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось в середине сентября в специальном учебно-воспитательном учреждении в станице Переясловская.

Между двумя подростками произошла ссора, в результате которой 16-летний ученик нанёс 15-летнему травму живота. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось удалить селезенку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья несовершеннолетнему. Подозреваемый находится в СИЗО с 16 сентября. 

«В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

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Водитель Mazda сбил трёхлетнего ребёнка на востоке Москвы
20 октября 2023, 21:59

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На востоке Москвы водитель Mazda сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе, об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
«На ул. 1-я Владимирская 37-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры. 

Пострадавшую трёхлетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. 

15 октября в Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

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#госпитализация
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Росгвардейцы задержали пару, укравшую инструменты из супермаркета в Люберцах
20 октября 2023, 21:52

Фото: Росгвардия МО

В Люберцах сотрудники Главного управления Росгвардии Московской области задержали мужчину и женщину, обокравших местный строительный магазин. Ущерб превысил 10 тыс рублей, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в охраняемый магазин. Как выяснилось, выбрав строительный инструмент, пара злоумышленников незаметно переложила его из корзины в личную сумку. Нарушители заранее просмотрели углы обзора камер видеонаблюдения и подобрали самый удачный для манёвра ракурс.
 
Однако пронести краденное мимо кассы не удалось, так как сотрудники магазина вызвали правоохранителей.
 
Стражи порядка задержали злоумышленников на выходе из супермаркета и передали сотрудникам полиции. Задержанными оказались 39-летняя и 47-летний жители Москвы.

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#московская область
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Иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана
SR: иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана в Швеции
20 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/strixcode

Иммигрант из Ирака Салван Момика планирует повторить сожжение Корана в Стокгольме в предстоящую субботу. Об этом сообщает радио Sveriges Radio.
Напомним, что прошлые акции с сожжением Корана могли быть главной причиной теракта против шведских футбольных болельщиков в Брюсселе в прошедший понедельник, 16 октября. В результате начатой тунисцем Абдесалем Лассуэда стрельбы погибли двое граждан Швеции, один был ранен.

Радио отмечает, что полиция дала иммигранту разрешение на проведение массового собрания в столице Швеции, во время которого, предполагается, проведение новой акции Момика.

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