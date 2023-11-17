Губернатор Астраханской области Бабушкин встретится с жильцами рухнувшего дома

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретится с жильцами частично обрушившегося жилого дома. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что встреча пройдёт завтра, 18 ноября.
По словам Бабушкина, в настоящее время в пункте временного размещения находится три человека, остальные жильцы рухнувшего дома временно разместились у родственников и друзей.
Также глава региона рассказал, что в администрации ведутся консультации, где можно узнать всю необходимую информацию. Отмечается уже 120 обратившихся. К каждому жителю прикрепляется куратор, который окажет помощь в восстановлении документов, оформлении выплат и иных вопросах.
Кроме того, по поручению Бабушкина, предоставление выплат жильцам обрушившегося дома будет производиться даже в выходные дни.
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По словам Бабушкина, в настоящее время в пункте временного размещения находится три человека, остальные жильцы рухнувшего дома временно разместились у родственников и друзей.
Кроме того, по поручению Бабушкина, предоставление выплат жильцам обрушившегося дома будет производиться даже в выходные дни.
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Анастасия Чинкова