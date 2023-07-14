Губернатор Гусев: ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников под Воронежем.
Три беспилотника были сбиты 13 июля вечером системами ПВО. Об этом сообщил глава региона в своем телеграмм-канале.
По словам Гусева, в результате атаки дронов, пострадавших и разрушений нет. Летательные аппараты были зафиксированы и перехвачены за несколько километров до Воронежа.
Накануне, в пригороде Воронежа были сбиты два беспилотника. Жертвы и разрушения отсутствуют.
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По словам Гусева, в результате атаки дронов, пострадавших и разрушений нет. Летательные аппараты были зафиксированы и перехвачены за несколько километров до Воронежа.
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Анастасия Крестьянова