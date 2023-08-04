Губернатор Кубани Кондратьев: При атаке ВСУ на Новороссийск никто не пострадал

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём личном Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал Кондратьев.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Ответным ударом кораблей ВМФ РФ украинская техника была ликвидирована.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбыРЭБ в районе Крымского полуострова.
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