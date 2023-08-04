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Губернатор Кубани Кондратьев: При атаке ВСУ на Новороссийск никто не пострадал

04 августа 2023, 07:34

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём личном Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал Кондратьев.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Ответным ударом кораблей ВМФ РФ украинская техника была ликвидирована.


В результате происшествия никто не пострадал. Российские корабли повреждений не получили.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбыРЭБ в районе Крымского полуострова.

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#всу
#бпла
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Житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол
В Туве мужчина бросил новорожденного на пол, после чего ребенок скончался
04 августа 2023, 08:57

Фото: iStock/ izzzy71

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол. Об этом сообщает СК РФ по региону.
В ходе следствия установлено, что во время ссоры со своей сожительницей, мужчина схватил новорожденного ребенка и бросил его на пол. Женщина успела схватить малыша, однако, ее гражданский супруг вновь вырвал его из рук и швырнул на пол. 

Мать мальчика вызвала полицию и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм ребенок скончался в ренимации.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

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#мужчина
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Тела пропавших супругов нашли в реке
В Иркутской области нашли тела пропавших ранее мужчины и женщины
04 августа 2023, 07:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тела мужчины и женщины найдены в реке Чучуй Иркутской области. Предположительно, это ранее пропавшая семейная пара. Об этом сообщается в телеграмм-канале ГУ МВД по региону.
Супруги пропали вместе со своим несовершеннолетним внуком.  

Они отправились на рыбалку, однако, домой так и не вернулись. Минувшей ночью сотрудники полиции обнаружили моторную лодку и личные вещи погибших. Также, в реке были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время, расследование уголовного дела продолжается. Причины смерти супружеской пары пока не установлены, тела направлены на экспертизу. 

Ребенок по-прежнему не найден, сообщили в ведомстве. 

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#расследование
#тела
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Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска
Минобороны: В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
04 августа 2023, 07:17

Фото: iStock/Roman Zaika

Минувшей ночью, ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также отметили, что все безэкипажные катера противника были уничтожены российскими военнослужащими. Ответным ударом кораблей ВМФ РФ украинская техника была ликвидирована. 

В результате происшествия никто не пострадал. Российские корабли повреждений не получили. 
 
Также, в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 БПЛА ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами РЭБ в районе Крымского полуострова.  

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#бпла
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#всу
#минобороны
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Ночью Крым был атакован украинскими беспилотниками
Советник главы Крыма Крючков: В нескольких районах сработали системы ПВО
04 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/aapsky

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких районах республики. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, системы ПВО обнаружили и перехватили все беспилотники противника. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Новоросийске. Местные жители услышали несколько хлопков. Позже, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу. Дроны противника были уничтожены. Пострадавших и разрушений, в результате попытки террористического акта - нет. 

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МЧС: В Хабаровске из-за пожара в торговом центре эвакуировано 200 человек
04 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/Diy13

Торговый центр «Атриум» загорелся рано утром 4 августа в Хабаровске, на улице Краснореченской. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. По предварительной версии, причина пожара — замыкание электропроводки.
«Вызов поступил в 11.38 (хбр). По повышенному рангу пожара к месту происшествия было направлено 9 единиц техники и 32 человека личного состава. В настоящий момент распространение огня остановлено. Проводится дотушивание», — рассказали в cпасательном ведомстве края.

Вероятнее всего, пожар (площадь которого составила 3 квадратных метра, начался из-за замыкания электропроводки и загоревшегося далее утеплителя. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, поскольку еще до приезда пожарных 200 посетителей и работников ТЦ смогли эвакуироваться самостоятельно.

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Жители Новороссийска сообщают о взрывах
04 августа 2023, 05:53

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Жители Новороссийска (Краснодарский край) сообщают о прозвучавших взрывах. По сведениям Telegram-канала «Военный обозреватель», около Мысхако Новороссийска уничтожено несколько надводных БПЛА Вооружённых сил Украины.




Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система ПВО. Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.

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ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста
04 августа 2023, 04:42

Фото: Прокуратура Приморского края

В селе Иннокентьевка Приморского края во время дождей рухнул автомобильный мост, по которому в это время проезжал легковой автомобиль Nissan Note. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
В автомобиле в это время находились водитель и один пассажир. При падении в место разлома они не пострадали.



На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создан временный объезд. Кроме того, туда уже выехал Лесозаводской межрайонный прокурор Павел Гричановский, который будет координировать работу правоохранителей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями, обрушившимися на Приморский край в последние дни. Так, в некоторых районах выпало до 20 миллиметров осадков.

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#дожди
#автомобиль
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SHOT: Жители Феодосии сообщают о громких взрывах над городом и звуках стрельбы
04 августа 2023, 04:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Cообщается, что очевидцы слышали громкие взрывы и звуки стрельбы. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны.



Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о работе систем ПВО сразу в нескольких районах Крыма. «Работают все службы, повреждений и пострадавших нет», — сообщил он.

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#взрывы
#крым
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Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
04 августа 2023, 03:52

Фото: iStock/Bruce_Li

Крысы заполонили полки с выпечкой внутри палатки с шаурмой на Угрешской улице в Москве возле одноименной станции МЦК, пишет «Лента. ру».
Прецедент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».



Ранее жители Подольска рассказали о полчищах крыс возле одного из мусорных баков. Позднее управляющая компания «Южный парк» провела дератизацию, а комитет по ЖКХ Подольска принёс подольчанам извинения за доставленные неудобства.

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#происшествие
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