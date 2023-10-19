Губернатор Развожаев: Атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Ракета, которой был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе, принадлежала Франции. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев написал в своём Телеграм-канале.
«Ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской», — говорится в публикации.
Развожаев пояснил, что летательный аппарат принадлежит разработчику и производителю ракетных систем MBDA из Франции.
«Французская ракета отправляется на родину. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — заключил градоначальник.
Читайте также:
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ
Коротченко: ВС РФ нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS
ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету в Израиле
Диана Аванесян