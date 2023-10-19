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Губернатор Развожаев: Атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской

19 октября 2023, 23:33
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Ракета, которой был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе, принадлежала Франции. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев написал в своём Телеграм-канале.
«Ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской», — говорится в публикации.

Развожаев пояснил, что летательный аппарат принадлежит разработчику и производителю ракетных систем MBDA из Франции.


Губернатор Севастополя подчеркнул, что осколок ракеты передан на её историческую родину.

«Французская ракета отправляется на родину. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя», — заключил градоначальник.

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ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
Mash: ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
19 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Monther Rasheed

В секторе Газа ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
В результате обстрела пострадали 50 человек, погиб минимум один ребёнок.

По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

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#ракета
#израиль
#сектор газа
#церковь
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«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы
19 октября 2023, 23:54

Фото: iStock/repinanatoly

Взрывы раздаются в подконтрольном официальным властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщает издание «Страна». Каких-либо иных подробностей пока не приводятся.
Ранее о мощных взрывах в прибрежных районах Херсона сообщал в своём Telegram ​На Украине снова звучат взрывыглава городской администрации Роман Мрочко.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
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Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу
19 октября 2023, 23:36

Фото: iStock/HStocks

Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Об этом сообщает портал Shafaq News.
По сообщению журналистов, на территории базы разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.

Кроме того, эсминец США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, целью удара мог быть Израиль. По его словам, этот перехват явился демонстрацией противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, которую они готовы «использовать для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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#база
#сша
#обстрел
#град
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Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ
19 октября 2023, 23:08

Фото: iStock/Mihrzn

Российское военное ведомство сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать территорию РФ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Как отметили в Минобороны РФ, БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО около 23:00 мск над территорией Белгородской области.
Предыдущий беспилотник над регионом был сбит буквально за полчаса до этого — в 22:30 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолетного типа.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#бпла
#украина
#пво
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Суд арестовал подростков, для забавы избивавших людей в Москве и Химках
19 октября 2023, 22:30

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

В Москве арестованы три подростка, которые, по данным следствия, устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре и в химкинской школе. Они пробудут в СИЗО как минимум до 18 декабря, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние в составе организованной группы беспричинно избивали незнакомых людей в общественных местах. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в соцсети. Как заявили в СКР, тем самым они демонстрировали грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу и вседозволенность. 
 
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подростки были задержаны. Их соучастников ищут.

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#подмосковье
#московская область
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Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector
19 октября 2023, 22:13

Фото: iStock/MikeMareen

Финские полицейские завершили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector и передали образцы на экспертизу, об этом сообщили представители Balticconnector.
«Осмотр места повреждения газопровода завершен, собранные образцы переданы на судебную экспертизу», - прокомментировали ситуацию в сообщении компании.

Отмечается, что чтобы попасть на место повреждения, специалистам пришлось совершить несколько погружений на глубину в десятки метров. При этом, несмотря на завершение сбора данных на месте происшествия, расследование ЧП все же продолжается. 

Напомним, 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе Balticconnector. Его перекрыли в связи с подозрением на утечку, которое позже подтвердилось. 

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#финляндия
#газопровод
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Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
19 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия, об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 15 октября. 

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская допустил на 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии», - прокомментировали ситуацию представители в Госавтоинспекции.

В результате аварии, травмированный школьник самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Скрывшегося с места преступления водителя разыскивают правоохранительные органы.

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#инцидент
#екатеринбург
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ЦАХАЛ обстреляла палестинский лагерь с беженцами, погибли 18 человек
19 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Motortion

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев на севере сектора Газа, погибли по меньшей мере 18 человек, об этом сообщает МВД Палестины.
«На данный момент 18 погибших и десятки раненых в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза в лагере Джабалия», - прокомментировали ситуацию в палестинском МВД. 

По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её. По последним данным в больнице погибли более 800 человек.

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#погибшие
#беженцы
#лагерь
#сектор газа
#израиль
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Пьяный россиянин задержал рейс из Хабаровска в Таиланд
19 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и задержал вылет рейса в Таиланд, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Airbus A330 «Аэрофлота» готовился к вылету из Хабаровска в Бангкок, когда один пьяный мужчина решил начать веселиться.

Он обматерил всех, до кого смог дотянуться, а потом стал приставать к стюардессе.

К счастью, дебошира удалось успокоить. Коллективными усилиями, его скрутили и усадили на место, а самолет вернули к посадочному трапу. 

Когда пьяного мужчину передали полицейским, все остальные благополучно смогли улететь отдыхать в Таиланд.

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