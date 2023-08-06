Губернатор Развожаев: обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина. В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.
Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
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Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
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Екатерина Коршунова