Губернатор Развожаев: В районе Севастопольской бухты отражают атаки БПЛА с моря

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В районе Севастопольской бухты отражают атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По информации Телеграм-канала Mash, в Севастополе работают силы противоподводно-диверсионного обеспечения.
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Диана Аванесян