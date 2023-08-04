Губернатор Ростовской области опроверг информацию о нападении на пост ДПС

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о нападение на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону, его слова приводит «Раньше всех. Ну почти».
«Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», - прокомментировал ситуацию Голубев.
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