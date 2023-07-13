Губернатор Самарской области Азаров назначил проверку нелегального морга

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил провести проверку нелегального морга, который был обнаружен в гаражном кооперативе.
Сейчас полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».
Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.
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«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших», - заявил Азаров.Он подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.
Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.
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Элина Позднякова