Губернатор Севастополя предупредил жителей о еще одном возможном ударе

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Ракетный удар был нанесен в пятницу, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор также предупредил граждан о возможной еще одной атаке и рекомендовал не выезжать в центр города и не покидать здания.
Обломки после ракетного удара на штаб разбросало на сотни метров вокруг театра Луначарского. На место выехали спецслужбы и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении РЗСО «Град» Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Цель СВО названа демилитаризация и денацификация Украины и защиту мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.
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Обломки после ракетного удара на штаб разбросало на сотни метров вокруг театра Луначарского. На место выехали спецслужбы и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Цель СВО названа демилитаризация и денацификация Украины и защиту мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак