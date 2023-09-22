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Губернатор Севастополя предупредил жителей о еще одном возможном ударе

22 сентября 2023, 13:41
Фото: istock / Ekaterina Utorova

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Ракетный удар был нанесен в пятницу, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор также предупредил граждан о возможной еще одной атаке и рекомендовал не выезжать в центр города и не покидать здания.

Обломки после ракетного удара на штаб разбросало на сотни метров вокруг театра Луначарского. На место выехали спецслужбы и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.


Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении РЗСО «Град» Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Цель СВО названа демилитаризация и денацификация Украины и защиту мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.

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#губернатор
#крым
#всу
#пво
#рф
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Пресечена попытка террористической атаки Украины на территории РФ
22 сентября 2023, 11:40

Фото: istock / NiseriN

Сегодня, 22 сентября, около 10:30 по московскому времени пресечена попытка совершения террористической атаки беспилотными летательными аппаратами и авиационными управляемыми ракетами по объектам Российской Федерации.
Средствами противовоздушной обороны у западного побережья полуострова Крым замечены и уничтожены украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа. Информацию передает Министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось о замеченных диверсантах на территории Курской области. ДРГ из четырех человек была замечена местными жителями в селе Горналь. Силовики предупредили жителей населенного пункта о возможных названых гостях. 

Также недавно ВСУ был нанесен массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате пострела пострадало мирное население, один человек скончался. 

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#рф
#сво
#всу
#удар
#террористы
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Группу диверсантов ищут в селе Горналь Курской области
22 сентября 2023, 10:42

Фото: istock / maradek

В селе Горналь Курской области разыскивают группу украинских диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канала Mash. По информации канала, диверсионно-разведывательная группа из четырех человек недавно была замечена местными жителями.
Сейчас спецслужбы проводят поиски в Суджанском районе. Жителей просят обращаться внимание на любые странности и быть начеку. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь также предупредили о возможных незваных гостях. Храм регулярно обстреливают. 

Ранее региональные власти сообщали, что ВСУ нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате обстрела украинскими формированиями мирного населения пострадало 9 человек, один погиб. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинская помощь.

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#человек
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Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника
22 сентября 2023, 06:23

Фото: iStock/Fotokot197

Минобороны России сообщило о пресечении очередной атаки киевского режима помощью беспилотников самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила два БПЛА — один в районе Туапсинского района Краснодарского края, а второй вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова.
«Ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — пояснили в российском военном ведомстве.

Ранее, администрация Туапсинского района Кубани сообщила, что в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО. в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся как раз уничтоженный БПЛА. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет.

Накануне, в ночь с 20 на 21 сентября, противовоздушная оборона уничтожила над акваторией Черного моря 19 украинских БПЛА. Кроме того, над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей было уничтожено по одному вражескому беспилотнику. 

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#всу
#крым
#краснодарский край
#бпла
#беспилотник
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В Томске задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге
22 сентября 2023, 06:06

Фото: iStock/Perytskyy

В Томской области силовики задержали подростка за попытку диверсии на железнодорожных путях.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что он пытался с помощью бутылки с зажигательной смесью поджечь релейный шкаф.

«Следователями Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ)», — цитирует РИА Новости текст сообщения.

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#уголовное дело
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#ук
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#мальчик
#новости
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«МВД медиа»: Организатору наркомаркета в Хабаровском крае дали 15 лет колонии
22 сентября 2023, 06:01

Фото: iStock/akiyoko

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор организатору бесконтактного наркомаркета. 26-летний мужчина получил 15 лет колонии особого режима за то, что создал онлайн-площадку по продаже синтетических наркотиков за то время, пока отбывал тюремный срок по другому делу. Об этом сообщает портал «МВД медиа».
Помимо 15-летнего срока, лидер организованной преступной группы также получил 700 тыс. рублей штрафа. Его подельник «отделался» сроком в 6,5 лет в колонии строгого режима.  Еще один участник  группы уже отбывает наказание, а четвертыйждёт, пока закончится предварительное следствие.

Как следует из материалов уголовного дела, всего полицейскими были задержаны трое участников и руководитель интернет-магазина. Для легализации полученных за проданные наркотики денег преступники создали виртуальный криптокошелёк, на котором денежные средства переводились в криптовалюту, а далее переводились на банковские счета соучастников с последующим обналичиванием.

При обыске у членов преступной группы было обнаружено и изъято более 2 кг «синтетики», а также недвижимое имущество, мебель, украшения и автомобиль. Всё это, как и полученные от преступной деятельности группы 10 млн рублей уже обращено в доход государства.

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#приговор
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В деле барнаульского маньяка появились ещё четыре жертвы
22 сентября 2023, 05:36

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Барнаульский маньяк Виталий Манишин может оказаться виновным в смертях ещё четверых людей, тела которых обнаружены в Калманском районе Барнаула. Об этом пишут «Известия».
Следствие утверждает, что с 1999 по 2000 год были совершены еще четыре убийства. Одна из предполагаемых жертв Манишина — 17-летняя девушка, в 1999 году отправившаяся на автовокзал и пропавшая.

«Тело девушки, заваленное березовыми ветками, нашли в лесу рядом с дорогой, ведущей из села Бураново на станцию Калманка», — цитирует издание слова источника.

Кроме того, ещё три трупа девушек нашли в 2000 году неподалеку от трассы Барнаул – Рубцовск.

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#следствие
#маньяк
#девушка
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В Новосибирске ФСБ задержала высокопоставленных борцов с коррупцией из МВД
22 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Yingko

В Новосибирске в рамках дела о сети нелегальных казино задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Речь идёт о замначальнике ОЭБиПК управления МВД по городу, начальнике организации, сотруднике отдела по борьбе с экономическими преступлениями и экс-начальнике ОЭБиПК УМВД по городу Новосибирск.

Сотрудников МВД подозревают в покровительстве игорному бизнесу. По информации «Комсомольской правды», мера пресечения для фигурантов будет избрана 22 сентября.

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В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции

#мвд
#новосибирск
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В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции
22 сентября 2023, 04:39

Фото: iStock/ViktorCap

В Красноярске от неизвестной инфекции скончался восьмилетний школьник. Об этом сообщается в Телеграм-канале региональной прокуратуры.
18 сентября у мальчика заболел живот и началась рвота, а на следующее утро поднялась температура. Лечение, которое назначил врач, не помогала, и 20 сентября первоклассника госпитализировали. Позже ребёнок скончался в реанимации. Согласно посмертному диагнозу, причиной смерти стала неизвестная бактериальная инфекция.

«В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. Ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре», — проинформировали в ведомстве.

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#лечение
#температура
#врач
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В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу
22 сентября 2023, 02:00

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Санкт-Петербурге найдена одиннадцатилетняя девочка, которая ранее пропала по дороге в музыкальную школу. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил 21 сентября во «ВКонтакте».
«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.

Подробности обнаружения ребёнка волонтёрами в настоящее время не уточняются.

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