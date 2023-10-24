Губернатор Севастополя Развожаев прокомментировал слухи о взрывах в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале, что средства радиоэлектронной борьбы посадили в районе Кара-Кобы украинский БПЛА, который сдетонировал на земле. По его словам, ни жертв, ни повреждений инфраструктуры при этом не было,
Ранее появившаяся информация о якобы прогремевших в Севастополе взрывах не соответствует действительности, заявил губернатор. Он объяснил, что «военные провели штатные мероприятия в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов».
Незадолго до этого севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе, при этом воздушная тревога не объявлялась.
22 октября Михаил Развожаев уже опровергал появившиеся в сети сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя тогда не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».
Также глава Севастополя призывал местных жителей не сообщать в Сети информацию о звуках взрывов в городе, а дожидаться официальной информации, которая появляется оперативно.
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Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе была сбита ракета
Незадолго до этого севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе, при этом воздушная тревога не объявлялась.
По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя тогда не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».
Также глава Севастополя призывал местных жителей не сообщать в Сети информацию о звуках взрывов в городе, а дожидаться официальной информации, которая появляется оперативно.
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Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе была сбита ракета
Артем Путинцев