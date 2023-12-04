Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

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Губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале заявил, что причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей.
По словам губернатора, экстренная посадка произошла около 10.00 мск на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной. Вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод. На борту вертолета находились два человека.
Напомним, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании.
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Напомним, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы.
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Екатерина Коршунова