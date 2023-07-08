Губернатор Воробьев рассказал о ситуации в пострадавших от непогоды городах Московской области

Фото: Фотобанк Московской области
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал о том, какие действия предпринимаются для исправления ущерба
По словам Воробьева, в пострадавшей сильнее всего от непогоды Коломне после дождя оказались затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин. На месте работают 58 человек и 22 единицы техники.
В Красногорске коммунальщики ликвидировали подтопления в Павшинской пойме, сейчас мониторятся остальные районы.
Несколько населенных пунктов области остались без электричества. Кроме того, в тех округах, где прошел ливень, дорожные и коммунальные переведены на усиленный режим работы.
Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.
«Вокзал в Коломне работает в штатном режиме. Центральный проход к нему временно закрыли из-за подтопления территории. Попасть на вокзал можно через служебный проход с торца здания. Движение поездов по станции не прерывалось», — написал Воробьев.
Несколько населенных пунктов области остались без электричества. Кроме того, в тех округах, где прошел ливень, дорожные и коммунальные переведены на усиленный режим работы.
Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.
Артем Путинцев