ГУР Украины берет взятку с бегущих от мобилизации и вербует их

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«Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», - приводят СМИ слова источника.
Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, глава ГУР Кирилл Буданов находится в отлично состоянии. По его словам, у Буданова сейчас много планов и работы, он постоянно занят и у него совершенно нет времени для публичных выступлений. Отмечается, что Буданов лично не выходил на связь именно с 29 мая – того дня, когда по штаб-квартире ГУР прилетел снаряд.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что примерно половина россиян, покинувших страну после 24 февраля 2022 года, уже вернулась назад.