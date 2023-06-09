Гусев: Помещение в доме, в который сегодня попал БПЛА в Воронеже, было пустым

Фото: Telegram-канал А. Гусева
«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нём никого не было. Как уже говорил, троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, сейчас решается вопрос о необходимости расселения дома или подъезда. Также остальные важные вопросы будут решаться в ходе срочного совещания, собранного в связи с ЧП.
Напомним, ранее гусев сообщил, что на улице Белинского в Воронеже украинский беспилотник врезался в жилой дом. Чуть позже стало известно о трех пострадавших.