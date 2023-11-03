Гуцериев: Беспорядки в Махачкале — произвол, его участники должны быть наказаны

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Участники беспорядков в аэропорту в Махачкале устроили произвол, поставив под удар весь Дагестан, а также развитие туристического потенциала региона. Об этом заявил бизнесмен Михаил Гуцериев, пишет РБК.
«Я разделяю эту боль (из-за событий на Ближнем Востоке - прим. ред. ), но не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане. Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания», — пишет предприниматель .Гуцериев, который по национальности ингуш, отметил, что Кавказ считается местом единства народа и религий, а об антисемитизме люди могли слышать только из книжек и от туристов.
Предприниматель также отметил, что в последнее время в Дагестане начал развиваться туризм, а устроившие беспорядки поставили под удар благополучие региона.
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