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Утром, 7 августа, хакеры взломали сайт МосгорБТИ, однако злоумышленники не смогли получить доступ к данным жителей Москвы. Об этом сообщили в ведомстве.
«Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей не соответствует действительности. Злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что данные жителей столицы об объектах недвижимости и их собственниках находятся в отдельной базе данных, которая находится под надёжной защитой. При этом сайт является лишь способом связи для заказа документов. Сейчас специалисты работают для скорейшего его восстановления.
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