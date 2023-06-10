Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве

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По информации Bi.Zone, хакеры использовали «спуфинг», то есть, подделывание адреса отправителя. Письма в компании приходили, якобы, из госорганов. Рассылка оповещала сотрудников компаний о предстоящем призыве на военную службу.
В Bi.Zone отметили, что от подобных взломов никто не защищен, однако, «организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве полицейский придумал гениальный план – он решил выкрасть ключи из квартиры мертвой женщины, к которой он с коллегами приезжал на вызов, чтобы позже продать ее автомобиль Mitsubishi ASX.