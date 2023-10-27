ХАМАС обстреляли Тель-Авив — одна из ракет попала в жилой дом

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Палестинское движение ХАМАС совершило ракетный обстрел Тель-Авива, одна из выпущенных ракет попала в жилой дом и сильно разрушила его. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Новости».
Сообщается, что центральная часть Израиля находится под обстрелами.
Ранее сообщалось, что сухопутные войска ЦАХАЛ в ночь на пятницу, 27 октября, вошли на территорию Газы для совершения рейда против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Также пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявляла, что действия Израиля в секторе Газа являются военным преступлением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что сухопутные войска ЦАХАЛ в ночь на пятницу, 27 октября, вошли на территорию Газы для совершения рейда против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак