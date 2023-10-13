ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе

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Тринадцать заложников, в том числе иностранных граждан, погибли из-за обстрелов Израилем сектора Газа. Об этом сообщили в военном крыле палестинского движения ХАМАС.
«Тринадцать военнопленных, в том числе иностранцев, были убиты в результате интенсивных сионистских бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», - говорится в сообщении палестинского движения.
При этом уточняется, что шесть пленных погибли в Северной провинции в двух разных местах. Еще семь человек погибли в трех разных местах от обстрелов Израиля.
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