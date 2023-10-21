ХАМАС устроило массированный обстрел Ашкелона

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Со стороны сектора Газа по Ашкелону в Израиле движением ХАМАС были выпущены десятки ракет. Об этом сообщает издание Readovka.
На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра считает, что идея ХАМАСа состоит в переходе к еще большей эскалации конфликта, а затем выдать «смертельный сюрприз» для армии Израиля.
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