ХАМАС: В Газе находятся более 200 пленных

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В секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных, об этом заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.
«По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У «Бригад Аль-Кассам» их около 200, остальные - у других формирований», - прокомментировал ситуацию Обейда.
При этом, по его словам, 22 заложника погибли в результате израильских ударов по Газе.
Ранее представитель Минздрава Палестины объявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек.
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