ХАМАС заявило, что 50 израильских заложников погибли при обстрелах

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Официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова