Хинштейн раскрыл подробности взрыва на «Промсинтезе» в Самарской области

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Взрыв мог произойти из-за взрывчатого вещества, оставшегося в трубах, завил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня утром стало известно о взрыве на промышленном предприятии «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области. В результате ЧП шесть человек погибли и еще двое попали в больницу с травмами.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода.
По предварительной информации, которую озвучивал Хинштейн, трубы, которые варили рабочие, были не новыми, и в них могли быть остатки взрывчатых веществ. Они и спровоцировали взрыв.
Депутат также выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что надеется на справедливое наказание для виновных за смерти людей.
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Ранее стало известно, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода.
Депутат также выразил соболезнования семьям погибшим и заявил, что надеется на справедливое наказание для виновных за смерти людей.
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