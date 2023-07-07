Хинштейн раскрыл подробности взрыва на «Промсинтезе» в Самарской области

В Московской области в 2023 году в рамках программы «100 прудов и озёр» планируют расчистить 40 водоёмов в 28 городских округах. С начала года в регионе уже расчистили 14 водоёмов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.