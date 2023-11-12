Хоккеист умер прямо во время матча любительской лиги

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Трагедия произошла во время матча хоккейных команд любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит». Нападающий «Арматы» Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лёд.
По предварительным данным, Янчишину стало плохо из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Окончательно причину смерти определят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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