Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Хореографа детского театра обвинили в надругательстве над учениками в Москве

Хореографа детского театра обвинили в надругательстве над учениками в Москве

23 сентября 2023, 16:18
Фото: iStock/AlexLinch

Фото: iStock/AlexLinch

В Москве задержали хореографа детского музыкально-театрального центра по подозрению в развращении его несовершеннолетних учеников. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Отмечается, что в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина работал хореографом в детском музыкально-театральном центре, где в период с февраля по сентябрь этого года систематически совращал своих воспитанников.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратились родители учеников.


Ранее сообщалось о том, что в столице неизвестный парень изнасиловал 14-летнюю ученицу православной школы, предложив ей покататься на скейте.

Читайте также:

Российский врач вместо осмотра в больнице отвез девочку домой и изнасиловал

Неизвестный парень изнасиловал семиклассницу из православной школы в Москве

Педофил изнасиловал 8-летнего мальчика в самолёте во время рейса Дубай — Москва

#москва
#дело
#школы
#уголовное дело
#родители
#врач
#мужчины
#мужчина
Читайте нас в
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао
23 сентября 2023, 16:21

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао, передает Malijet.
Сообщается, что самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.

Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Читайте также:

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области

В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб

В Лыткарине разбился легкомоторный самолёт

#самолет
#спасатели
#пожарные
#крушение
Читайте нас в
В Норвегии задержан россиянин, который представился бойцом ЧВК «Вагнер»
23 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/Rawf8

На границе Норвегии полиция задержала гражданина России, который представился бойцом частной военной компании «Вагнер».
Телеканал NRK, ссылаясь на адвоката сообщает, что в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России задержали  мужчину в возрасте около 20 лет.
 
Адвокат Бриньольф Риснес заявил норвежскому телеканалу, что задержанным является его клиент Андрей Медведев.

Ранее в Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи. Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.

Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.

Читайте также:

В Челябинске дальнобойщики жалуются на «возвращение 90-х»

В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских
#граница
#россия
#полиция
Читайте нас в
В Брянской области железобетонная плита насмерть раздавила школьника
23 сентября 2023, 15:33

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Ученик седьмого класса скончался после того, как на него упала железобетонная плита.
ЧП случилось 22 сентября в деревне Новое Задубенье Брянской области. РЕН ТВ пишет, что школьник погиб на втором этаже недостроенного Дома культуры.
 
«Никита – один из местных мальчиков – рассказал взрослым, что упала плита, а под ней видна рука человека. Вызвали МЧС», – рассказал РЕН ТВ источник.
Сообщается, что погибший ребёнок рос в многодетной семье, а его мать состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры. Она погибла на месте, ещё три ребенка пострадали. 

Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала.

Читайте также:

В Якутске на 11-летнюю девочку рухнула бетонная плита, ребенок погиб

Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая

В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы

 
#брянская область
#дети
#школьники
Читайте нас в
Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая
23 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/vmargineanu

Убийство произошло в Звенигороде.
SHOT пишет, что сегодня около двух ночи 44-летний мужчина проходил по двору в микрорайоне Восточный. В этот момент его облаяла маленькая собачка, которую выгуливала семейная пара.  
 
Мужчина нанёс 45-летнему хозяину собаки множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Спустя час после нападения мужчина скончался в реанимации.
 
Погибший работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, принимал участие в соревнованиях по настольному теннису.

Ночью преступник попытался скрыться от следствия на своём автомобиле, но был задержан. 

Читайте также:

В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей

В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида
 
В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте
#полицейские
#звенигород
#убийство
Читайте нас в
В Ленобласти дети принесли домой человеческие останки
23 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/Motortion

Дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой.
РЕН ТВ пишет, что на реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.
 
Родители увидели находку и сообщили о ней в правоохранительные органы. Проводится проверка. Кому принадлежат останки, пока неизвестно. 

Ранее в Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей. Конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей

В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции

В деле барнаульского маньяка появились ещё четыре жертвы
#полиция
#чп
#дети
Читайте нас в
В Челябинске дальнобойщики жалуются на «возвращение 90-х»
23 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/Vera Shestak

Водители сообщают, что неизвестные вымогатели появились рядом с парковкой «Челябинского тракторного завода».
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам водителей, за поездки по городу теперь нужно платить деньги «смотрящим». Дальнобойщикам, которые отказываются, угрожают проколотыми колёсами, проблемами на дорогах и даже «расправой».
 
Одну из таких бесед удалось снять водителю. На видео мужчина сообщает, что по Челябинску у них работает «5 бригад».

Дальнобойщики рассылают видео по профильным чатам, «чтоб предупредить коллег, что такая дичь опять началась в Челябинске», сообщается в публикации.

Читайте также:

«Ведомости»: в России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков

В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

#челябинск
#водители
#водитель
Читайте нас в
В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные
23 сентября 2023, 13:18

Фото: iStock/DmitryPK

Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
SHOT пишет, что компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
 
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров. Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Читайте также:

Baza: В Санкт-Петербурге на велопрогулке пропал театральный режиссёр Никаноров

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

Медведь держит в страхе город в Челябинской области
#коми
#чп
#пожарные
Читайте нас в
Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских
23 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/Yingko

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан.
Его обвиняют в избиении четырех полицейских спецназовцев. Об этом сообщил в субботу адвокат Александр Кочубаев, который ранее написал в соцсетях, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован.
 
В медцентре «Наири», куда доставили Кочаряна, сообщили, что у сына экс-президента черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, пишет РИА Новости.
 
«Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку «береты» сами пытали Левона Кочаряна в машине», - данное заявление адвокат опубликовал на своей странице в социальных сетях.
По мнению адвоката, задержание имеет политический контекст. По словам адвоката, решение о задержании было обжаловано в суде.
 
Протесты в столице Армении начались со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего Карабах частью Азербайджана.

Читайте также:

Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Протестующие подошли к российскому посольству в Ереване

Вандалы облили краской ворота российского посольства в Ереване
#армения
#полицейские
#адвокат
Читайте нас в
В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы
23 сентября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Читинском районе Забайкальского края обнаружили труп пенсионерки.
Женщина 5 дней назад отправилась за грибами в лес, пишет ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Её труп обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы и полиции. 
 
Ежегодно на протяжении всего сезона сбора дикоросов теряются люди. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю призвало ответственно готовиться к походу в лес.

Ранее в окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.

Читайте также:

Грибники нашли воронку от взрыва и труп мужчины в Ленинградской области

В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей

В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
#грибники
#пенсионерка
#мчс
Читайте нас в
Достижения.рф