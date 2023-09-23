Хореографа детского театра обвинили в надругательстве над учениками в Москве

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В Москве задержали хореографа детского музыкально-театрального центра по подозрению в развращении его несовершеннолетних учеников. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Отмечается, что в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина работал хореографом в детском музыкально-театральном центре, где в период с февраля по сентябрь этого года систематически совращал своих воспитанников.
Сообщается, что в правоохранительные органы обратились родители учеников.
Ранее сообщалось о том, что в столице неизвестный парень изнасиловал 14-летнюю ученицу православной школы, предложив ей покататься на скейте.
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Екатерина Коршунова