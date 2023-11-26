Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию

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Пресс-служба областного правительства объявила о помощи жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения украинского беспилотника (БПЛА) в ночь на 26 ноября.
Кроме того, во всех пострадавших квартирах восстановят поврежденные окна. Наиболее пострадавшие квартиры получат новые стеклопакеты, также будет оказана помощь в ремонте помещений. Работы по восстановлению уже начались при участии управляющей компании и администрации Тулы.
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Артем Кузьмин