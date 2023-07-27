Хозяин конопляной фермы пришел в польскую полицию, чтобы извиниться

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В отделение полиции польского города Ленчице пришел пьяный мужчина, чтобы извиниться, сообщает RMF FM.
По информации СМИ, нетрезвый 38-летний поляк принес с собой в полицию букет конопли длинною в 45 сантиметров. Он хотел извиниться перед полицейскими, однако, за что – объяснить так и не смог.
В организме посетителя обнаружили около трех промилле алкоголя, а при обыске в квартире поляка нашли 18 кустов конопли.
Мужчину задержали, за выращивание травы ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева