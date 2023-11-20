Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна

Фото: istockphoto/Dikuch
Взявшие под контроль грузовое судно Galaxy Leader в Красном море боевики из движения «Ансар Алла» обещают обращаться с членами экипажа в соответствии с принципами ислама и гостеприимно относиться к иностранцам без израильского гражданства.
Об этом заявил Хузам аль-Асад, член политбюро этого движения в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что для них важно, чтобы это не были израильтяне, и в таком случае к ним будут относиться как к гостям.
По словам аль-Асада, их целью не являются корабли израильского противника, поскольку, как утверждается, Израиль занимается геноцидом в секторе Газа, и их вооруженные силы предпринимают меры в ответ.
Читайте также:
Среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы
Захваченное хуситами судно не является израильским, заявил ЦАХАЛ
Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Он подчеркнул, что для них важно, чтобы это не были израильтяне, и в таком случае к ним будут относиться как к гостям.
Читайте также:
Среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы
Захваченное хуситами судно не является израильским, заявил ЦАХАЛ
Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Артем Кузьмин